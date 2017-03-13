故宮圖像免費下載 立委要求建防範機制
故宮院長林正儀上任開放圖像免費下載，國民黨籍立委陳學聖雖贊成圖像公共化，但故宮提出文化創意資產利用辦法草案，降低圖像盜用罰則，要求故宮建立防範機制。
國立故宮博物院上午在立法院教育及文化委員會報告業務，陳學聖說，故宮在林正儀上任後，開放文物圖像免費下載政策，中高階圖像從西元2016年逐步開放後，以每季500張速度，免費釋出20M高解析圖檔免費使用（限非營利）。
他說，故宮近日要修訂新的「文化創意資產利用辦法」草案，圖像侵權罰則從原本「請求支付權利金3至10倍或查獲商品總價30至50倍數額的賠償」，修改成「請求支付權利金5倍數額的賠償金」。
陳學聖表示，故宮一面大量公共化，一方面又降低罰則，很容易出現侵權行為，「尤其大量侵權又都是出現在中國大陸，沒有任何懲罰，公共化很危險」，他要故宮建立防範機制，否則「這才是真的賣台」。
林正儀表示，圖像公共化是國際趨勢，有關權利金賠償，後續還要開會討論，還未定案，「大陸對我們的侵權，還是可以依照法令」，先前包括在淘寶網上販賣盜版的故宮商品，目前已下架。
至於中國北京蘇音公司（三希堂）未經授權，盜版印售典藏於國立故宮博物院的文淵閣「四庫全書」，故宮文創行銷處副處長王耀鋒表示，仲裁結果故宮獲勝，希望透過兩岸有司法互助協議，實行台灣仲裁結果在大陸執行。
林正儀表示，故宮1年在圖像授權權利金約新台幣1000萬元到1200萬元，未來他希望推廣品牌授權，增加故宮文創利基。1060313
(中央社)
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