核四轉型方案 3個月內送立法院
因應核四除役的轉型方案，立法院今天通過臨時提案，要求經濟部 3個月內提出。經濟部長李世光回應，現階段主要還是處理燃料輸出問題，並保存現有設備提高剩餘價值。
國民黨籍立法委員王惠美質詢指出，核四轉型據說提出要變成火力發電廠，哪個方案對台灣最有利？李世光回應，核四土地有不同選擇方案，目前期待能夠保存現有設備最多的剩餘價值。不過目前問題仍然是燃料輸出需要經過原本輸出國美國的同意，處理過後可以再販售。
時代力量立法委員黃國昌質詢指出，核四廠除了改建成核電博物館、燃煤火力發電廠外，有沒有其他的方案，規劃時程、參與人員及當地居民的意見是否都納入？黃國昌說，不希望經濟部跟台電自己內部作業決定後，才跟當地居民進行溝通。
台電副總經理蔡富豐表示，目前各種方案都在評估中，現階段正積極處理未用過核燃料的問題，預計到 6月方案會比較清楚。
有關相關議題，立法院經濟委員會今天通過臨時提案，相關核四廠轉型，有關土地問題，如不建置火力發電廠，應該提出其他使用方案，要求經濟部應於 3個月內提出轉型方案，送交經濟委員會。1060313
(中央社)
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