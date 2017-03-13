抨擊綠島油汙形同謀殺 綠委籲修法重罰3億
綠島周遭海域上週遭不明船隻排放重油，導致大規模面積污染。民進黨團上午舉行記者會，黨團幹事長葉宜津指出，針對污染海洋船舶的罰鍰，將建請環保署修改《海洋污染法》，從現行最高150萬元，提高上限至3億元，並追徵不法利得及吹哨檢舉獎金。
綠委劉櫂豪則批評，蓄意排放油污等同謀殺行為，不僅謀殺綠島豐富的海洋生態，也影響到在周遭海域淺水與食用海鮮的安全問題，但現行罰則太低，對於想犯罪的人成本太低，呼籲環保署要儘早修法。
至於汙染的海域何時可以復原？環保署水保處處長葉俊宏說，岸際油汙預估3天內可清完，接續要高溫高壓清理的區域約需7天，並優先清除中寮漁港內油汙。葉說，「看得到的汙染可以清理，但看不到的汙染比較可怕」，完全復原恐需半年至一年。
(中時)
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