不想被瞧不起 新移民之女奮發上台大
新民高中學生許育羚母親是越南籍新移民，她從小因國語發音不標準、遭同學嘲笑，就此堅定「不想被別人看不起」的信念，也因不服輸的性格，讓她不斷自我鞭策、努力念書，終於透過繁星甄選錄取第一志願台大會計系。
身材纖瘦、出身單親家庭的許育羚畢業於彰安國中，她說，國中就立定要讀台大的志願，會考成績5A++，考量從事廣告派報工作的父親每月收入僅3萬元，還得扶養年邁的奶奶，希望「自己的學費自己付」，決定捨棄明星高中，選擇有獎學金的新民高中。
高中3年，許育羚成績都維持在校排1％，她表示，國小學注音符號時，因為自己的口音導致發音不標準，每次都被同學嘲笑，就立下「不想被人覺得外配的孩子不如人」的想法，希望透過好成績免於被取笑，常常為了解開不懂的題目而纏著老師不斷詢問。
無奈的是，奶奶在學測前因病過世，許育羚說，雖然覺得很難過，但為了讓奶奶能以自己為榮，仍堅持衝刺、盼考到好成績，最後以71級分錄取台大，未來希望找家教賺取生活費，能圓上台大的夢想。
同樣就讀新民高中的戴于翔已通過英檢中高級、多益870分的成績，今年學測考取72級分，透過繁星將進入台大植物病理及微生物系就讀。此外，喜愛看韓劇的莊筑茵為了參加學測，半年前開始就下定決心「禁看」韓劇，聽到同學討論劇情時還刻意遠離，終於以70級分、透過繁星錄取政大財管系。
(中時)
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