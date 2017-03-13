疑癌末厭世 宜蘭文化局停車場驚見男自戕身亡

宜蘭縣文化局停車場金(13日)近午驚傳有男子陳屍在車內，警方獲報後到場了解，報案人為死者女友，昨夜死者吃完消夜後，一如往常說要在車內休息一下，今天上午卻未返家、也未接電話，因此到平時停車的文化局附近查看，進而發現男友陳屍車內。

死者為48歲莊姓男子，去年發現腹部罹患癌症，並已轉移其他器官。據女友轉述，莊男自罹癌後，心情低落，並且對化療不適感到相當痛苦，最近開始出現在車上睡覺的習慣。女友經常鼓勵其樂觀面對病魔，孰料，今天卻發現莊男於車內自戕，留下1獨子。

警方在車內發現一火盆，擋風玻璃也被紙板遮掩，懷疑莊男早有輕生準備，已通知台北家屬前來善後。

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(中時)