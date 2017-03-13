台北市六度發函勞動部 對特休假疑義最多
台北市長柯文哲日前指一例一休是政府管太多，今他進一步表示，地方政府夾在業者與中央之間很為難。北市勞動局則表示，因新制剛上路，如果遇到現行可用的解釋令或施行細則不足以釐清問題時，就會函請中央說明，其中，又以對特休假的疑義最多。
勞動基準科長黃毓銘表示，《勞基法》修正案上路以後，勞動部將跟母法違背的解釋令廢止，施行細則也停用，因此過渡期間，現行可運用的解釋令、施行細則若有不足以釐清疑義之處，就會函請中央解釋。
自1月至今，勞動局已六度發函勞動部請求解釋，黃毓銘指出，目前只收到2份比較確切的回函，其餘皆是回覆還在討論、研議中。因為如此，對於地方主管機關在執法或是回覆民眾時，確實會造成困擾；不過，因政策茲事體大，中央必須搜集各界意見，回覆有延緩，也是自然的狀況。
新制上路後，有多少民眾反映有疑義？或是有多少詢問案懸而未決？黃毓銘表示，沒有詳細統計，但至今可以發現，不少疑義來自特別休假的權利行使，例如過去特休假是勞資雙方協商排定，可以遞延或者折讓工資，新修正38條之後，當年度終結或是契約中止，僱主只得折讓薪資。
除此之外，發函給勞動部的內容還包括技術生是否適用變形工時、延長工時以及假日受訓，或是對《勞基法》84條之1的疑義等。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。