台北市六度發函勞動部 對特休假疑義最多

台北市長柯文哲日前指一例一休是政府管太多，今他進一步表示，地方政府夾在業者與中央之間很為難。北市勞動局則表示，因新制剛上路，如果遇到現行可用的解釋令或施行細則不足以釐清問題時，就會函請中央說明，其中，又以對特休假的疑義最多。

勞動基準科長黃毓銘表示，《勞基法》修正案上路以後，勞動部將跟母法違背的解釋令廢止，施行細則也停用，因此過渡期間，現行可運用的解釋令、施行細則若有不足以釐清疑義之處，就會函請中央解釋。

自1月至今，勞動局已六度發函勞動部請求解釋，黃毓銘指出，目前只收到2份比較確切的回函，其餘皆是回覆還在討論、研議中。因為如此，對於地方主管機關在執法或是回覆民眾時，確實會造成困擾；不過，因政策茲事體大，中央必須搜集各界意見，回覆有延緩，也是自然的狀況。

新制上路後，有多少民眾反映有疑義？或是有多少詢問案懸而未決？黃毓銘表示，沒有詳細統計，但至今可以發現，不少疑義來自特別休假的權利行使，例如過去特休假是勞資雙方協商排定，可以遞延或者折讓工資，新修正38條之後，當年度終結或是契約中止，僱主只得折讓薪資。

除此之外，發函給勞動部的內容還包括技術生是否適用變形工時、延長工時以及假日受訓，或是對《勞基法》84條之1的疑義等。

(中時)