陸海軍陸戰隊增4倍 將駐吉布地與瓜達爾港

中國為了維護海上生命線與與日俱增的海外利益，打算把約兩萬名海軍陸戰隊增為10萬名。

據據《南華早報》（South China Morning Post）13日報導，解放軍內部人士和專家透露，其中部分海軍陸戰隊將派駐非洲之角（Horn of Africa）的東非小國吉布地（Djibouti ），以及巴基斯坦西南部的瓜達爾（Gwadar）。

而中國在吉布地的軍事基地旨在維護連結亞洲、非洲，中東與歐洲的貿易航線。

北京正推動大幅軍改，將軍隊重心由陸軍轉向海軍，中國預計將解放軍裁至30萬人，而裁減的對象幾乎都是陸軍。

解放軍內部人士說，兩個特戰旅已加入海軍陸戰隊編制，將海軍陸戰隊人數增為2萬人，幾乎增加了一倍，而將有更多旅將加入。

「不久的將來，解放軍海軍陸戰隊將增為10萬人，由6個旅組成，」一名消息人士透露，「以履行我國的新任務。」此外，他指出，中國現有的23.5萬海軍人員也將增加15%。

原海軍政委劉曉江5日在中國人大五次會議間接受採訪時表示，在這輪改革中，擴大海軍編制是必然的，「相信海軍的位置會越來越高」。

中國海軍專家李杰指出，傳統上，中國海軍陸戰隊人數與裝備有限，大都只在沿岸地區執行任務。但隨著中國海軍面臨更多挑戰，更壯大的海軍陸戰隊將能部署在以往更遠得多的地區。

他指出，除了應付可能爆發的台海戰爭，還有防衛東海、南海等原本任務外，可以預見的，中國海軍的任務將向海外擴展，其中包括維護中國在朝鮮半島的國家安全、中國的海上生命線，還有如吉布地與瓜達爾港等海外補給站。

目前美、法在吉布地也設有基地，而美國萊蒙尼爾軍營（Camp Lemonnier）駐有4000多人。儘管中國並未透露，它在吉布地的基地能容納多少人，但據媒體報導，最多可容納1萬人。

(中時電子報)