驚呆！楊冪微博「征服異性技巧」工作室急滅火
女星楊冪擁精緻五官與細長鉛筆腿，每回都是以少女模樣俏麗現身，近期再以古裝劇《三生三世十里桃花》演藝事業再攀高峰，一舉一動都備受矚目的楊冪，昨（12日）深夜卻在微博發文，顯示楊冪圍觀如何征服異性的招式技巧，儘管事後已刪除，不過楊冪發文早已引發熱議。
楊冪昨深夜更新微博，內文顯示她圍觀「情感邱比特」的回答，而問題是「請問在征服異性時，用得最多最管用的招式技巧和手段套路有哪些？」露骨問題瞬間引發網友熱議，儘管事後已刪文，不過楊冪發文早已討論度爆表，「楊冪秒刪」還登上微博熱搜榜冠軍。
對此，楊冪工作室今中午也發聲明，表示楊冪遭盜帳號，強調：「她本人正在上海拍攝雜誌中，並未登陸微博」，現工作室已正跟微博溝通賬號安全問題。
(中時電子報)
關鍵字：楊冪、
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