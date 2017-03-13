提倡友善農耕 「有機之路」全民農業講座開放報名
台中市政府農業局為推廣友善農耕，將於3月22日在陽明市政大樓舉辦「我的未來不是夢-有機之路」全民農業講座，邀請慈心有機農業發展基金會台中推廣課長楊麗蘭授課，將介紹友善農耕對維持生態系的貢獻，並提倡使用無農藥、無化肥耕法，講座完全免費，歡迎踴躍報名。
農業局長王俊雄表示，農藥及化學肥料的過量使用，不僅可能生產出較不安全的農作物，也造成土壤的劣化，破壞水資源及生態環境，進而危害人體健康，希望透過講座，吸引更多農民使用無農藥、無化肥耕法，共同保護我們的土地。
講座時間為3月22日上午9時至12時，地點在陽明市政大樓5樓大禮堂，參加人員全程完成3小時課程，可受頒結訓證明書，報名及更多相關資訊請上網站 https://goo.gl/s2M2b9 查詢。
(中時)
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