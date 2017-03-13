大兒子唐納Jr.宣稱和父親川普零接觸

小唐納(左)和弟弟艾瑞克。(美聯社)

川普的大兒子小唐納(Donald Trump Jr.)在父親川普(Donald Trump)競選期間，可說是最熱忱和最顯眼的支持者，他為父親的政治野心四處演講、舉辦募款活動等，但小唐納今表示他現在和川普可說是「零接觸」。

根據《華盛頓郵報》(Washington Post)報導，週六小唐納在德州達拉斯郡(Dallas)參加一場共和黨募款會時表示，他現在和川普基本上都是零接觸。他也表示在大選之後，他以為他擺脫了政治、可回歸普通生活和家庭了，但他發現沒辦法，在德州舉辦的這場募款會是他自父親正式上任以來，首次參與的政治餐會。

但小唐納並未詳盡解釋「零接觸」和無法擺脫政治是甚麼意思，川普集團(Trump Organization)也未回應記者的電郵。

自川普當選以來，反對者就積極的確保川普和其家族企業的利益切割，一度迫使川普在記者會中宣布，他放棄所有川普集團的領導權和管理權，並交棒給兩個成年的兒子小唐納、艾瑞克(Eric)和該集團執行長的魏爾貝格(Allen Weisselberg)。大女兒伊凡卡(Ivanka)也因遭指控有利益衝突之虞，而辭去該集團執行副總裁的職務。

但川普並未賣掉他在川普集團中持有的股份，職業道德顧問認為這使得某些投資人能找到機會，可藉此從川普身上尋求交換利益。上周三個監察組織要求紐約聯邦檢察巴若拉(Preet Bharara)，調查是否有任何外國政府欲藉由川普的公司，影響行政部門的政策和立場。但巴若拉卻在週六和其他45位檢察官一起突然被炒，巴若拉表示他會被炒是因拒絕提出辭呈。

(中時電子報)