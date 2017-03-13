海地巴士衝撞街頭藝人釀38死 司機逃逸

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海地官員表示，一輛巴士今晨在北部撞了人後加速駛離，接著衝撞數十名街頭藝人，造成至少38人喪生，司機肇事逃逸。

根據法新社，這起車禍發生在海地首都太子港（Port-au-Prince）西北方約150公里、人口約30萬的戈納伊夫市（Gonaives），時間在清晨快要4時左右，另有至少13人受傷。

報導說，26歲男子艾德瓦德（Jean-Renald Edouard）躺在急診室床上，表示「我們在樂隊中，玩得正開心！然後巴士衝撞人群。」

「我的臀部被撞，整個人重重倒地，之後眼前一片黑。」他的女友守在床邊。

海地民防官員表示，這輛藍天空（Blue Sky）巴士先是撞上兩名行人，導致1死1傷。司機試圖加速駛離，接著衝撞3群街頭藝人，場面駭人。

戈納伊夫市交通官員告訴法新社，當局一開始稱已逮捕司機，但實際上人已逃離現場，警方仍在尋人確認身分。目前尚不清楚事故確切原因。

路透社報導，地方副代表亨利（Fred Henry）表示：「司機出了這種事故通常不會停下來，因為他們怕自己可能會（遭人報復）被殺。」

內政部發言人穆里雍（Albert Moulion）表示，出事後，現場其他藝人和遊行民眾開始憤而對巴士和行經車輛丟石頭，造成其他人受傷。（譯者：中央社盧映孜）1060313

(中央社)