共軍運20 2年內改採自製發動機

中共空軍運-20運輸機總設計師、中國大陸全國政協委員唐長紅聲稱，運-20安裝大陸自製發動機「已經有了時間表」，約在2017或2018年就能看到「裝著國產發動機的運-20」。

運-20雖由中國大陸自行研發，但機上搭載的4具發動機仍是前蘇聯製造、搭載於伊留申IL-76運輸機上的舊型發動機。而IL-76目前仍是中共空軍運輸機的主力機型。

華西都市報報導，唐長紅在北京受訪時說，運-20目前仍在試用階段。由於這是中國大陸自行研發的，交機後用戶（中共空軍）「都非常高興」，回饋的反應也「非常滿意」。

唐長紅表示，運-20因為是運輸機，將來肯定要開發民用版本；此外，有人建議運-20未來可載運火箭進入高空點火，但運-20還需要多次試飛，未來則可開發成多系列的專業平台飛機。

運-20是中國大陸自行研製的新一代軍用重型、大型噴射運輸機，由中國航空工業集團公司第一飛機設計研究院設計、西安飛機工業集團主製造，2013年1月26日首飛成功，2016年7月6日首先交機2架，投入中共空軍服役。1060313

(中央社)