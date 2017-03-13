低薪高房價 葉俊榮鼓勵年輕人租房成家

內政部長葉俊榮今天被問到低薪和高房價導致年輕人買不起房，他表示，年輕人薪水不高還要付房貸，會影響生活品質和對孩子的教育投資，應改變觀念，靠租房子也可以過得很有尊嚴。

葉俊榮中午接受YAHOO TV直播專訪，網友詢問低薪和高房價，導致年輕人買不起房，該如何因應？

葉俊榮表示，台灣的房子有三高，「自有率高、空屋率高、房價高」，他剛從美國回台時，正好碰到房價高漲，在台大教書也因為年輕，不能馬上分到宿舍，所以他能體會年輕人真的是被剝奪。

葉俊榮說，台灣房屋「自有率高也很麻煩」，現在年輕人都說成家要買房子，但是薪水本來就不高，扛房貸一輩子，影響生活品質、小孩的教育投資等層面。「能不能大家改變觀念，靠租房子過活，也可以過得很有尊嚴」，國外也有很多人不買房，「為什麼不能用租房作為人生第一哩路的開始？」

他說，所以政府努力把租屋市場健全化，推動包租代管等政策，讓有房子的人把房子租出去、有需要的人租的到，並規劃興建只租不賣的社會住宅，這是目前政府努力的目標。

另外，對於都更速度過慢的問題，葉俊榮指出，台灣很多老房子，若北部地區發生規模6.5以上的地震，就很令人擔心，特別是台北跟新北，很多房子比較老舊。

葉俊榮說，1999年發生921大地震後，建管法規提高對房屋耐震度的要求，但1999年以前的房屋則不夠耐震，所以內政部提出老屋加速重建的獎勵條例，希望立法院能盡快通過。

至於都更遇到釘子戶的問題，葉俊榮說，這是利益衝突，有人想趕快拆掉蓋新房，也有人認為要尊重，不能馬上拆掉，這之中應該要有妥協。因此都更條例要修法，強調程序正義，把機制建好，在過程中多一點協調。1060313

(中央社)