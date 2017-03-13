印度灑紅節由來 竟是骨肉相殘故事

全印度今天歡慶象徵冬日結束、春天到來的「灑紅節」（Holi），這個節日是因1名阿修羅王子獲印度教毗濕奴神保佑，逃過父王和姑姑謀害，民眾向他潑灑彩水、共同慶祝而來。

「灑紅節」又稱落紅節、歡悅節、五彩節、胡里節、荷麗節、好利節，也是「彩色的節日」、「愛情節」，是印度、尼泊爾等國家的重要節日，象徵冬日結束，迎接春天到來，也象徵善戰勝惡。

民眾在這一天必須歡笑、玩樂，遺忘不好的事情，同時寬恕與原諒，也會拿著玉米粉染色而成的彩色粉末，或水桶裝著浸泡這些彩粉的彩色水，彼此相互潑灑玩樂，以慶祝這個節日。

這個節日是來自古印度梵文典籍「薄伽梵往世書」（Bhagavata Purana）第7章，講述著印度教一個皇室家庭骨肉相殘的可怕故事。

根據傳說，在印度教中被視為魔王的天人阿修羅族國王希蘭亞卡西普（Hiranyakashipu），因被上天賜予異能，無論白天或晚上，在水中、陸地或空中，都不會被人類、動物及任何武器殺害，也因此逐漸驕傲自大，認為自己比印度教主神毗濕奴神還偉大，並下令禁止民眾信仰毗濕奴神。

而國王的兒子缽羅訶羅陀（Prahlada）是毗濕奴神的忠實信徒，不聽禁令，讓國王非常生氣，因而找來妹妹霍利卡（Holika），也就是缽羅訶羅陀的姑姑設局要害死他。

由於霍利卡擁有一件避火斗篷，她暗中穿上避火斗篷，騙自己的姪子缽羅訶羅陀一起坐在一個暗藏火爐的地方，當火焰燃燒時，避火斗篷卻突然飛往缽羅訶羅陀並包裹他的身體，免受火焰焚燒，最後反是霍利卡被烈焰燒死。

在缽羅訶羅陀脫險後，民眾認為是毗濕奴神的保佑，便以7種顏色的水向缽羅訶羅陀身上潑灑表示慶祝；缽羅訶羅陀也向毗濕奴神祈求消滅作惡的父親，以保護信仰毗濕奴神的子民，毗濕奴神因而化身人獅殺死希蘭亞卡西普，民眾以後又可重新信仰毗濕奴神。

為紀念毗濕奴神滅除魔王，也為紀念缽羅訶羅陀的善良與堅持信仰，民眾每年春分都會互相灑彩粉和彩水，並稱為「灑紅節」。1060313

(中央社)