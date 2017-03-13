機車從後撞大貨車 女童當場死亡

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花蓮縣鳳林鎮台9線今天發生死亡車禍，一輛機車從後方撞上前方的貨車，機車上3人，其中女童當場死亡，一對男女搶救中。

今天中午12時30分左右，鳳林鎮台9線244.5 K南下車道，一輛機車從後撞上大貨車，機車上一男一女和一名5至6歲的女童，女童當場死亡，女子送到醫院後恢復生命跡象，男子目前搶救中。1060313

(中央社)