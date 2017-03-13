跟著小花趣旅行！華航員工部落客上線

「跟著小花趣旅行」部落格由華航員工最會玩的旅行高手組成，一起分享自身的旅遊經驗提供民眾及旅客，最新潮、最熱門的玩法。(圖/華航提供)

曹志芬(圖中)與公司部落客合影。(圖/張佩芬攝)

出國玩，跟著小花趣就對了！華航提供多才多藝的員工表現舞台，凸顯團隊成就旅程主軸，中華航空首度化身旅遊達人，分享旅遊經驗，透過因工作或休假而常出國旅遊的華航員工獨家部落格分享，傳授最好吃最好玩的達人口袋名單，華航「跟著小花趣旅行」部落格13日上線，為有興趣出國的民眾送上滿滿的旅遊大平台！

華航客運行銷處副總曹志芬表示，公司從1.2萬名員工選出20人建立「跟著小花趣旅行」部落格，由華航員工最會玩的旅行高手組成，一起分享自身的旅遊經驗提供民眾及旅客，最新潮、最熱門的玩法。

並參考依國人旅遊喜好挑選主要城市20個，80個次要城市，依地區、地圖、旅遊主題及部落客搜尋4大主題，以景點、美食、博物館、活動、購物、自然風景、夜生活七大類為主做介紹，還有華夏會員專屬功能，提供使用者全新旅遊資訊平台，可於旅遊規畫前期尋找資料或激發靈感新選擇。

小花部落客各個臥虎藏龍，各具特色，有知名人氣部落客、咖啡店達人，擅長推薦各地特色咖啡店，獨樹一格文青路線；有些擅長攝影，圖片視覺張力強，喜歡隨興探索，發掘巷弄隱藏版景點、美食；其中有號稱「華航黃曉明」的部落客，文筆佳，曾出版旅居瑞典與歐洲的旅遊書。精選的文章皆以色彩豐富的圖片貫穿，風格獨具、吸睛度高，知性、文青、甜美、率性兼併，希望能帶給旅客原創且多元性的旅遊指標。

「跟著小花趣旅行」部落格在13日與記者會同步啟動，網址：https://crewblog.china-airlines.com，即日起至26日止於部落格登入華夏會員還可獲得千元機票折扣碼，為歡慶開站於華航官方粉絲專頁推出多檔貼文活動，凡參加活動就有機會抽中全球不限航點機票、A350模型機、五星級飯店餐券、2017限量日誌本等，敬請大家多多利用華航「跟著小花趣旅行」部落格，彈指間，華航部落客帶您環遊全世界！

(工商)