北市預售屋預審新制上路 一半建案未依規定核備
台北市地政局今天在「居住正義論壇Ⅱ」中公布首波預售屋管理新制實施成果，目前銷售中的52個建案中，有一半未配合辦理自主檢查及預審，全市銷售中預售屋僅3個建案申請預審。
有鑒於預售屋爭議層出不窮，北市日前修正《台北市預售屋管理暨聯合稽查作業要點》，增訂預售屋買賣契約自主檢查表及預售屋定型化契約預審等2大機制，並從即日起實施，呼籲業者自主管理。
地政局今天公布統計結果指出，目前銷售中的52個建案，僅琢白（大陸建設）、璞園學豐（璞永建設）、璞園貴象（璞永建設、璞松開發、元通建設）等3個建案申請預審。
未配合辦理自主檢查及預審者包括大直真鑽（御揚開發建設）、帝樂文娜（廣朋建設）、大直吉光片羽（東大成建設）、華山君品（銓民建設）、華固樂慕（華固建設）、榮耀之星（崑逸開發）、中山．雋（虹光國際開發）、奧斯卡南京（奧斯卡建設）、大安釀（杜相國際開發）、信義御邸（振鑫建設）、瑞安薈（家格建設）、中正藝邸（陞築建設開發）、指月錄（展宜建築開發）、誼聯東籬（誼聯建設）、南方莊園（國揚實業）、敦南樂高（鉅祥建設）、彩葉山漆莖（名積建設）、金龍尊邸（金龍園建設）、久禾春天（久禾建設）、國美山翫水（國美建設）、薇美行館（僑駿建設）、璞真水寓（璞真建設）、碧湖涵舍（瑞里開發）、楓韻晴川（楓韻開發、承毅建設）、筑夢easy（僑洋建設）、哈捷運一品（基順開發建設）。
地政局指出，新制實施後將針對未善盡自主檢查義務的業者不定期逐案稽查，並於官網即時公布自主檢查及公會預審核備名單與相關文件，另外也將公布未辦理自主檢查及公會預審的建商與建案名單供市民查閱（www.land.gov.taipei）。
(中時)
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