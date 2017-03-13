NBA塞爾蒂克湯瑪斯22分 賞公牛5連敗
美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克隊後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）今晚轟進22分，率隊以100比80擊敗來訪的芝加哥公牛，賞給公牛5連敗。
法新社報導，綠衫軍的布萊德雷（Avery Bradley）攻下17分抓下6籃板，霍福德（Al Horford）12分7籃板6助攻。塞爾蒂克隊今天開賽就打出13比0攻勢，奠定勝基。
塞爾蒂克隊贏球後戰績來到42勝25敗，在東區追平華盛頓巫師，並僅落後東區龍頭克里夫蘭騎士隊2場半；公牛輸球後戰績31勝35敗，東區排第10，差季後賽末席的老8密爾瓦基公鹿隊1場半。
公牛隊今晚在塞爾蒂克嚴密盯防下，上半場只得26分，創下本季前兩節得分最差的表現。
公牛隊羅培茲（Robin Lopez）與瓦倫坦（Denzel Valentine）各得13分，已是公牛隊得分最高的球員；韋德（Dwyane Wade）與巴特勒（Jimmy Butler）本季平均可合拿42.6分，但兩人今晚竟只分別拿下8分、5分，兩人合計22投僅6中。
塞爾蒂克隊全場3分球37投16中，連續第25場比賽轟進至少10記3分彈，只落後聯盟紀錄2場。目前連續轟進雙位數3分球場次紀錄是休士頓火箭本季所締造。1060313
(中央社)
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