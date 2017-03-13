阿諾不選參議員 籲終結不公正選區劃分

美國加州前州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）今天公開表示，他不會競選參議員，但想協助終結不公正的選區劃分制度，讓華府回歸正軌。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，阿諾在臉書上寫道：「我深受感動有這麼多人接觸我、希望我出馬選參議員，但我現在的任務是透過選區重劃改革，讓華府回歸正軌。」

奧地利裔的阿諾曾贏得世界健美先生頭銜，1984年以電影「魔鬼終結者」（The Terminator）走紅國際，2003至2011年當選暨連任加州州長，重寫前總統雷根（Ronald Reagan）由影壇轉進政壇的傳奇。

阿諾史瓦辛格前陣子由美國總統川普手中接棒主持「名人接班人」（The Celebrity Apprentice）實境秀，但收視率慘不忍睹，遭川普猛酸後，近日有消息傳出他將以獨立人士身分投入2018年加州聯邦參議員選舉。

阿諾今天在臉書反駁這項傳聞，但呼籲支持者加入他的行列，推動選區重劃改革，打倒不公正的「傑利蠑螈」（gerrymandering）選區劃分制度。

69歲的阿諾說：「傑利蠑螈已經完完全全破壞我們的政治體制。我相信，若要協助修補這個體制，我最好的平台是從外部下手，鼓吹獨立的選區重劃委員會。」

「傑利蠑螈」是指不公平劃分國會選區，讓某個政黨或某個團體在大選取得優勢。這種作法常被批評是導致國會山莊出現對立、陷入僵局的因素，但也有人認為沒有足夠證據支持這種說法。（譯者：中央社陳昱婷）1060313

(中央社)