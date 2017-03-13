李明賢：管制新聞查封報館？綠委腦袋到底裝啥

民進黨立委陳明文（左2）等人13日在立法院表示，國家保防工作法草案被污名化，希望制訂反滲透法草案加入國會監督與人權保障機制；法務部次長陳明堂說，名稱可再討論。(中央社)

法務部日前提出備受爭議的「國家保防工作法」草案，挨批「東廠法」遭行政院退回，今日「英」派綠委陳明文、羅致政、王定宇等人舉行記者會，呼籲政府訂定「反滲透法」，並要透過此法管制新聞傳播。國民黨發言人李明賢問「管制新聞、查封報館？民進黨立委的腦袋到底裝什麼？到底誰才是陳師孟口中的威權餘孽...」

蔡政府強勢推「保防法」，遭到外界批評「人二復辟」有如設置東廠，一旦此法通過，保防員除公家機關外，還可去台積電、鴻海等民間企業，以及各新聞媒體公司進駐。只要被認定誰該被「保防」，保防員就可逕行查扣、臨檢、約詢。

今日「英」派綠委陳明文、羅致政、王定宇等人舉行記者會，呼籲政府訂定「反滲透法」，綠委強調，由於台灣遭共諜滲透嚴重，呼籲法務部提的新法將引入國會監督機制，不必擔心有人二復辟現象。

綠委陳明文說，主權獨立國家要有敵我意識觀念，根據調查局統計，從2008年至去年，共偵破55件共諜案，中共滲透到部隊、政府部門都相當多；「現在媒體發達，假新聞也非常多、越來越嚴重，影響台灣政府施政，包含南海仲裁案、年金改革、婚姻平權等議題在社會上討論時，都會有LINE群組瘋傳假新聞，盼政府儘早訂立反滲透法。」呼籲政府訂定「反滲透法」來管制新聞傳播。

國民黨發言人李明賢在臉書批評「管制新聞、查封報館？民進黨立委的腦袋到底裝什麼？聽聽看，民進黨立委是怎麼看待新聞管制這件事，到底誰才是陳師孟口中的威權餘孽....」

對於民進黨立委陳明文管制新聞的說法，李明賢說「新聞正確與否，包括政府各部會可以立即澄清，NCC也有防範機制，如今你要假控管之名，行侵害新聞自由之實，未來若是政府看不順眼的媒體，是否可以隨時下令關起來？陳明文所謂「針對假新聞的傳播進行規範」到底是什麼規範呢？過去許多公民記者針對馬政府的假新聞，怎麼沒有聽到民進黨立委吭一聲？」

李明賢表示「國家安全不能無限上綱，不論是保防法或反滲透法，都是嚴重侵犯人權的惡法；就如同一個人感冒，居然要她吃下毒藥自殺－殺了病毒也殺了自己！台灣走過威權，民主果實得來不易，台灣不需要威權復辟。民進黨這些掌握權力的高層，真要逼人民走上街頭才會罷手嘛！」

網友留言「哈哈，作賊喊抓賊，在野的時候覺得超好用，喔 等現在自己執政知道不好啦?抹黑污衊人不就是它們民進黨的專利嗎?」、「假新聞綠蠅最會啦，南部地下電臺不就是？打人喊救人！」、「真的是笑死人不償命」、「賊做久了，把每一個人都當賊看 !!!!」、「強姦改成硬上就不叫強姦的概念」、「又想幹嘛、有種乾脆再戒嚴好了」、「綠色恐怖」。

(中時電子報)