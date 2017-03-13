開南商工22人通過室內配線乙級考試 全北市最多

台北市開南商工電機科今年有26位學生參加室內配線乙級證照檢定，22人順利通過，是全市通過人數最多的學校。（開南商工提供）

年輕人抱怨低起薪，事實上，若是擁有配線技能的水電師傅，薪水至少38K起跳。台北市開南商工電機科今年有26位學生參加室內配線乙級證照檢定，22人順利通過，是全市通過人數最多的學校。

電機科主任塗世傑表示，每一位學生就學期間，都希望他們能通過「三丙一乙（室內配線丙級、機電整合丙級、工業配線丙級、室內配線乙級）」證照，其中，室內配線乙級證照考科包括學科、術科、室內配線、工業配線、外線作業。

學生李坤哲表示，因為爸爸從事照明設備行業，所以國中畢業後，自己也很確定志向，希望學會配線技能，希望以後跟爸爸一起工作。就學期間，他已經拿到多張證照，現在又通過乙級檢定，「犧牲2個多月的假日都值得了」，尤其這些技術又都是別人拿不走的。

開南商工校長邢文斐表示，室內配線乙級證照在業界有「甲種電匠」稱號，拿到証照，就像拿到水電界的畢業證書，直接就業不是難事，不過也因為如此，通過人數往往不多。透過專業實習工場、應體設備與師資，學生也自動到校練習，才能獲得好成績。

(中時)