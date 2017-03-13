開南商工22人通過室內配線乙級考試 全北市最多
年輕人抱怨低起薪，事實上，若是擁有配線技能的水電師傅，薪水至少38K起跳。台北市開南商工電機科今年有26位學生參加室內配線乙級證照檢定，22人順利通過，是全市通過人數最多的學校。
電機科主任塗世傑表示，每一位學生就學期間，都希望他們能通過「三丙一乙（室內配線丙級、機電整合丙級、工業配線丙級、室內配線乙級）」證照，其中，室內配線乙級證照考科包括學科、術科、室內配線、工業配線、外線作業。
學生李坤哲表示，因為爸爸從事照明設備行業，所以國中畢業後，自己也很確定志向，希望學會配線技能，希望以後跟爸爸一起工作。就學期間，他已經拿到多張證照，現在又通過乙級檢定，「犧牲2個多月的假日都值得了」，尤其這些技術又都是別人拿不走的。
開南商工校長邢文斐表示，室內配線乙級證照在業界有「甲種電匠」稱號，拿到証照，就像拿到水電界的畢業證書，直接就業不是難事，不過也因為如此，通過人數往往不多。透過專業實習工場、應體設備與師資，學生也自動到校練習，才能獲得好成績。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。