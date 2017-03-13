UBA》體育館NBA等級 醒吾科大迎接台北世大運

醒吾科大體育館翻修，採用NBA等級地板與籃架。（教練王金城提供）

台北世大運即將於8月登場，選手村設在林口，位於林口的醒吾科大，成為支援台北世大運的重要學校，超過30年的體育館也因應世大運需求進行改建，包括地板與籃架都採用最高規格的NBA等級，都是目前NBA球隊使用的品牌，加上校方全力支持，讓整個體育館煥然一新。

醒吾科大的籃架是NBA等級。（教練王金城提供）

根據台北世大運籌委會規劃，醒吾科大體育館將作為訓練場館使用，又因為距離選手村近，預計將成為中華隊備戰的主球場。為了讓球員能在最好的環境中訓練，政府撥了超過1000萬台幣針對地板、籃架與冷氣進行翻修，而醒吾科大董事長顧大寧又另撥500萬，將整個體育館的觀眾席、水電路以及門面改建，籃球隊教練王金城說：「董事長認為，事關國家門面，一定要做到最好。」

改建後的醒吾科大體育館，地板是NBA認可的廠商施作，目前有17支NBA球隊使用同等級的地板，籃架也是NBA球場使用的等級，包括地板、籃架與冷氣都是FISU要求的必須項目，其餘則由醒吾科大另外出資補足，看得出校方配合的用心。

「體育館是民國74年落成，距今已超過30年，本次利用這個機會改建，除了建築本體，幾乎全部翻新。」王金城強調，本次世大運只興建兩個新場館，其他都利用各校內的設施進行改建，世大運過後，各校都能繼續運用，不會淪為「蚊子館」。

話鋒一轉，王金城看著嶄新場館，談起球隊上屆UBA封王，本屆卻落入公開二級，仍有些落寞，但他強調，接下來會整合戰力，下屆從二級出發，目標就是打回公開一級舞台。

(中時電子報)