蘋果iPhone獨霸美國市占逾4成 HTC排老5

美國智慧機市場近 3個月誰賣最好？不意外，蘋果iPhone穩坐龍頭位置，市占率逾 4成，等於拿下近半邊江山，三星居次，宏達電則居於第5，次於LG和Motorola。

研調機構comScore MobiLens針對美國市場智慧機調查， 2016年11月至2017年1月這3個月期間，蘋果iPhone穩坐龍頭位置， 且比前 3個月市占率成長，達44.6%，三星則拿下第2名，但因Note7爆炸事件影響，在美市占率降到28%，與蘋果的差距也擴大。

美國智慧機市場向來是蘋果iPhone的大本營，第 3名到第五名依序為LG、Motorola以及宏達電，市占率依序為10.3%、4.3%、2.3%，其中LG的市占和前3個月相比成長了0.7個百分點至10.3%，是前 5大廠商中，與蘋果唯二成長的廠商。

觀察作業系統市佔率來看，美國2016年11月至2017年1月這3個月期間Android市占率減少2個百分點至53.2%、iOS成長2.3個百分點至44.6%、Mircosoft下滑0.2個百分點至1.6%、BlackBerry持平，為0.6%。1060313

(中央社)