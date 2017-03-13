一再重提三一九 詹啟賢：心痛

國民黨主席參選人詹啟賢今天說，三一九一再被提，讓他心痛。2008年，提名不分區立委過程，一位重要人士拍桌說，因為三一九，不能讓他當不分區；選黨主席，這問題又跑出來。

詹啟賢與太太李麗紅中午接受網路媒體專訪，對於三一九事件一再被重提，詹啟賢首度爆料說，12、13年發生三一九事件，事發後，他的辦公室廁所被放了好大的蛇、恐嚇電話也很多，當時警方擔心安危，特別派了刑警分別保護他與太太1個月。

這些事，他從來不曾提過，「人生這種事，啊，過了」。

詹啟賢說，2007年，國民黨重返執政前，當時的國民黨總統候選人馬英九、副總統候選人蕭萬長邀請他出任競選總部執行總幹事，他二話不說，不計較國民黨過去怎麼對他，他認為該做的事情就去做，「為什麼那時沒有人質疑我？奇怪」。

去年邀請他出任國民黨首席副主席，參與黨內重要運作，也沒有人質疑他，結果，詹啟賢說，「我要選舉（黨主席），這問題又跑出來了」。

詹啟賢說，這已經是第二次了，第一次是2007、2008年時，他幫馬英九、蕭萬長競選，問他有興趣為黨服務時，他有意擔任不分區立委，也申請，但提名過程，「有一位重要的人拍桌子說，『因為三一九，不能讓我當不分區』」；選完又有可能要入閣時，也是因為三一九的問題。

主持人問到，是否一直覺得國民黨糾結三一九事件？李麗紅說，「我們心理早就有準備」，因為每次詹啟賢可能要浮出檯面時，三一九就會被提出來，這次出來參選，詹啟賢也說，「搞不好，三一九又會被拿出來」。

對此，詹啟賢說，這件事情，對他個人已經沒有感覺了，但是「這次再被提出，很難過，心理有一點痛，國民黨真的還是這樣嗎？」

在網路節目當中事先預錄一段影片，詹啟賢在片中說，三一九事件，他只有醫療角色，沒有政治考量；三一九事件改變他的人生，但沒有影響到他參與社會、幫忙國民黨作出貢獻的立場。1060313

(中央社)