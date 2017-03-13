印度男香港遭追砍搶劫 搶匪疑焚車滅證
香港紅磡地區發生追砍搶劫事件。一名印度男子今天上午8時拖著共裝有36萬美元的行李箱，在當地遭數名南亞籍男子持刀追砍搶劫。搶匪得手後駕車逃逸，並疑似焚車滅證。
香港明報即時新聞報導，被搶的印度男子從事手機買賣生意，他今天上午拖著2個共裝有36萬美元的行李箱行經紅磡地區時，突然遭數名南亞男子持刀追砍，搶匪搶走行李箱後，跳上接應的七人座汽車逃逸無蹤。
事主負傷報警，警方接報後封鎖現場調查，並在附近拘捕一名涉案人員。
香港警方中午12時許接獲通報，發現在大埔山塘新村附近有一輛七人車起火焚燒。
初步調查判定，起火的七人座汽車與紅磡搶案有關，不排除搶匪駕車犯案逃走，再駛至上述位置縱火燒車，毀滅證據。
另一方面，報導指出，受害人在兩個運鈔行李箱內各放有一部開啟GPS功能的手機，警方以此追到大角嘴洋松街一棟大樓，在門口尋獲其中一個紅色行李箱。
警方登樓搜捕時，在6至7樓樓梯間尋獲另一個銀色行李箱。案件仍在進一步調查中。1060313
(中央社)
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