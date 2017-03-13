重機山區撞公車 騎士稱看到歹東西

一名重型機車騎士昨天中午在嘉義縣山區迎面撞上公車，造成公車的車頭凹陷、前擋風玻璃破裂；受傷的重型機騎士表示，他因看到「歹東西」才肇事。

警方表示，昨天中午接獲嘉義縣公車司機報案，指他沿阿里山公路（台18線）上山，經石棹左轉達邦公路（嘉169線）往奮起湖方向行駛時，突然有一輛重型機車從前方竄出，直接撞上公車。

報案的公車駕駛表示，車禍發生在嘉169線道路18.6公里處，當時對向有一輛遊覽車，重型機車騎士疑似超越前方的遊覽車，進而跨越道路中央分隔線，將公車的車頭撞凹、駕駛座擋風玻璃蜘蛛網狀破裂。

所幸當時公車速度慢，肇事的重型機車騎士也有戴安全帽，因此僅受輕傷；不過在重機騎士在機車倒地後，立即爬起來，向公車司機說他看到「歹東西」才會肇事。

警方表示，肇事者聲稱看到「歹東西」（意指鬼魅、山魈之類）實在很難舉證，因為相信的人，寧可信其有；不信的人，會認為是肇事者推托之詞。

不過，經警方調閱公車行車記錄器，並未看到「歹東西」，詳細肇事原因，尚待進一步調查釐清。1060313

(中央社)