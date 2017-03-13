14種生活習慣是慢性自殺 陸媒這麼說

我要評比

中國大陸生命時報今天列舉出14種等同慢性自殺的生活習慣，包括不吃早餐和24小時開手機。

生命時報在微博列出14種致命生活習慣，分別是：晚間12點後睡覺；不吃早餐；每天對著電腦14小時以上；手機24小時開機；吸菸；不做定期身體檢查。

餘下7至14種是：飲酒過量；長時間呆在室內；與人無良好溝通；缺乏鍛鍊；總是上夜班，日夜顛倒；不卸妝睡覺；臨睡前吃的很飽；過多抱怨。

但這則微博文章沒有說明以上是那些專家的意見。

對於生命時報所列舉的致命生活習慣，有大陸網民回應說：「命不久矣咯」；也有人說，「已經死了一半了。」；另有人說，「不對著電腦，我咋上班？不上班就等餓死…」

生命時報是由環球時報主辦的健康類報紙。1060313

(中央社)