中市經發局推綠能教育 建立學童節能觀念
為讓小朋友在遊戲中建立節能減碳的觀念，台中市政府經濟發展局在大墩兒童館前廣場舉行「節電綠活親子園遊會」。經發局副局長李逸安表示，希望藉由舉辦園遊會，推廣「體驗、探索、分享、動手作」的理念，把綠能教育融入校園環境中，建立學童節能觀念與行為。
節電綠活親子園遊會除設計多項闖關遊戲，例如揪出家中吃電怪獸、節能好好投、節能減碳迷宮大作戰等遊戲，規畫台中在地文創攤位，讓民眾體驗文創工藝精髓，激發多元創意想像，展現台中的創意生活，除了增加親子互動，也讓學童從遊戲中建立節電知識。
李逸安表示，今年降雨機率偏少，各種氣候因素導致水源不足，除衝擊民生用水，也造成水力發電量可能面臨不足的情況，影響台電備轉容量率不足而發生供電吃緊，因此民眾需要建立節電、節水的觀念。
為此，經發局舉辦親子園遊會，設計闖關集點遊戲及節電知識挑戰等活動，希望讓小朋友從遊戲中學習節能觀念，進而將節電知識帶入家庭。
經發局指出，市府近年積極推動「集合式住宅節能改善補助」、「公共路燈汰換節能LED燈具」、「節電訪查診斷與輔導改善」及「節電種子培訓」等活動，以推廣節能意識、生態綠能的觀念，並結合區里、家庭、學校單位的節能參與，鼓勵民眾從日常生活中落實節約能源觀念，形成省電的習慣。
(中時)
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