開贓車去看廟會求平安 毒蟲廟前遭活逮

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警方在廟前停車場活逮竊賊陳男及贓車，還在車內查獲毒品吸食器。(劉宥廷翻攝)

新興分局五福二路派出所警組日前到三民區查案時，發現1輛自小客違規逆向，隨即以警用電腦查詢驚見贓車，一路尾隨到三鳳宮停車場時，當場逮獲41歲竊賊陳男。

陳男供稱，1月在台南市歸仁區竊取自小客車後，連夜開回高雄藏匿鳳山、林園等處以躲避追緝，平常將車作為代步工具，因工作受傷無收入才鋌而走險，這次想到三鳳宮看廟會熱鬧祈求平安，冒險開贓車到市區就栽進警手。警還在車內查獲毒品吸食器，全案依竊盜、毒品罪送辦。

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(中時)