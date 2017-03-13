手機錄音被搶走 校護怒告家長

新竹市某國中彭姓家長，去年因孩子無照騎車還3貼載同學，遭彭姓護理師發現並通報校方，車鑰匙被扣下，家長到校處理，與護理師發生口角，彭女拿手機錄音又惹怒家長，硬將手機搶下，遭護理師怒告妨害自由，新竹地院判家長拘役10日，得易科罰金。

判決指出，彭姓學生去年10月放學無照騎機車，後座還載著2名同學，學校彭姓護理師正好下班要開車返家，目睹學生3貼的魯莽舉動，趕緊撥電話通報校方，學生隨即被攔下，鑰匙被教務主任暫時保管。

彭生父親獲悉後，隔天趕到學校，從校方手中取回鑰匙，不料行經健康中心時遇見舉發此事的護理師，雙方針對孩子教養問題發生口角爭執，彭女為蒐證，拿出手機放在桌上，並開啟錄音功能，不料因此惹怒彭父，伸手將手機搶走。

護理師指控，學生當天不僅3貼無照騎車，還在交叉路口違規左轉，她擔心3名孩子的安全，趕緊通知校方處理，但家長到校後卻公然辱罵她，還搶走她的手機，最後才在教務主任及其他教職員協助下取回手機。

法官審理時，彭姓家長雖坦承犯行，但迄今仍未與護理師達成和解，法官審酌家長從小罹患耳疾，領有中度殘障及身心障礙手冊，獨自撫養子女，因此予以輕判，公然侮辱部分經檢察官諭知不起訴處分確定。

(中時)