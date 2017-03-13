有心人指防疫醫師鼓勵毒趴 疾管署擬告
臉書「滿天星素人連線」專頁貼文，質疑疾管署防疫醫師開課鼓勵毒趴；疾管署今天表示，防疫醫師是去演講提醒用藥風險，該專頁不實質疑，將研擬提告。
衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞下午表示，「滿天星素人連線」專頁貼文指出疾管署防疫醫師黃士澤開課宣導跑趴及用藥安全，是變相鼓勵同志跑趴使用娛樂性藥物，但這是不實質疑，疾管署嚴予駁斥。
羅一鈞表示，黃士澤的演講重點是提醒、強調安全性行為與愛滋等性傳染病的防治觀念，內容沒有不妥。民眾不論參加什麼活動，都應保護自身健康。對部分對娛樂性用藥好奇的民眾，也提醒藥物特性、健康危害及法律責任，更應避免用藥易伴隨發生不安全性行為，會增加感染性病或愛滋的風險。
對於有心人士散播不實質疑，羅一鈞說，疾管署正蒐集滿天星粉專相關言論、臉書留言等，並請署內法制單位研議有無觸法。尤其此次言論針對黃士澤，也可能涉及誹謗。若確認有違法之虞，疾管署將提告。
疾管署表示，不僅是愛滋病，任何疾病的傳染不會區分性別、性向。以尊重、接納的態度，營造健康、友善的性別環境，讓高風險族群能獲得相關健康資訊與正確防治觀念，並早期接受篩檢及早治療，才能有效控制疫情。1060313
(中央社)
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