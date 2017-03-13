化粧品廣告誇大挨罰 不乏知名品牌

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北市衛生局今天表示，105年違規廣告中，以化粧品居多，其中又以台灣萊雅、美商雅詩蘭黛、愛茉莉太平洋3公司累計罰鍰最多，各挨罰逾百萬元。

衛生局去年針對食品、藥物及化粧品違規廣告開罰，共罰841件、5518萬元，其中以化粧品529件、裁罰金額2592萬元為最大宗，佔62.9％；食品278件、罰2050萬元，佔33.06％；藥物34件、罰876萬元，佔4.04％。

食品藥物管理處長王明理表示，化粧品裁罰金額中，又以台灣萊雅挨罰267萬元最多，該公司蘭蔻絕對完美系列之「絕對完美乳霜」及植村秀「光燦新肌系列」皆有誇大違規詞句。

王明理說，蘭蔻「絕對完美乳霜」產品，宣稱「經過英國國防部認證、快速復原肌膚損傷、曾在戰場上幫助數百萬民眾，譽為『戰地乳霜』、急速修護受損細胞」、植村秀「光燦新肌系列」宣稱「活化細胞、抗發炎、修復、受損肌膚、抗空污、拉提、促進傷口癒合」等，全都誇大違規。

美商雅詩蘭黛的「雅詩蘭黛特潤超導系列」等產品廣告訴求「基因修護、清除臭氧、紫外線傷害、中和污染傷害」，累計罰鍰263萬元；愛茉莉太平洋的「雪花秀」系列廣告，文字為「再生肌膚、逆轉肌齡、強大的抗氧化和抗發炎效果」，累計罰鍰151萬元。1060313

(中央社)