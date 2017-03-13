強化軌道車輛能量 台車公司挺南向政策
台灣車輛公司董事長蔡煌瑯今天表示，國車國造本土化，不僅可以提升產業競爭力、就業率，也積極配合政府「南向政策」，未來要到東南亞爭取捷運標單。
總統蔡英文今天參訪「台灣車輛公司」，了解目前台灣軌道車輛產業情況，首先聽取台車公司簡報公司組織、營運概況，以及目前進行的重要專案等，並仔細聆聽台車公司提出的各項建言。接著巡視淡海輕軌、台中捷運烏日文心北屯線及新北市環狀線電聯車的生產線、測試線與廠房，並親自試乘體驗EMU800電聯車。
蔡煌瑯受訪表示，全球軌道車輛產值，預估至2020年將達610億歐元，是非常大的經濟產能，台灣不能輸在起跑點，台車公司的責任與使命，就是完成國車國造，從螺絲、把手、空調到引擎，希望都能達到國產自製。
蔡煌瑯指出，國車國造本土化將能降低國內軌道的購置、營運與維修等成本，並吸引上下游設備廠商投入自主研發、生產，將資金留在國內，提升產業競爭力；就政府效益而言，則可提高國內就業率，預估可創造250個產業鏈的連鎖，提供2萬5000個工作機會。
「未來要到東南亞爭取捷運標單」蔡煌瑯說，東南亞的軌道車輛運輸發展，未來20年內會如火如荼進行，台車公司為了配合政府的「南向政策」，從設計、製造、維修到驗證，努力強化公司能量，盼立足台灣後，放眼亞洲。
蔡煌瑯盼政府把軌道車輛列為國家重點產業發展，並支持台車公司，向全球邁進，盼政府重視台灣軌道工業。
對於外界認為他過去沒有軌道車輛產業等相關經驗，卻接任台車董座，質疑是「酬庸」。他澄清，確實過去沒有擔任企業CEO經驗，但曾在交通委員會10年，對交通事業有深入研究，並在擔任立委期間，攻讀台大商學院碩士學位，面對批判，會努力做出成績。1060313
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。