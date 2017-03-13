強化軌道車輛能量 台車公司挺南向政策

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台灣車輛公司董事長蔡煌瑯今天表示，國車國造本土化，不僅可以提升產業競爭力、就業率，也積極配合政府「南向政策」，未來要到東南亞爭取捷運標單。

總統蔡英文今天參訪「台灣車輛公司」，了解目前台灣軌道車輛產業情況，首先聽取台車公司簡報公司組織、營運概況，以及目前進行的重要專案等，並仔細聆聽台車公司提出的各項建言。接著巡視淡海輕軌、台中捷運烏日文心北屯線及新北市環狀線電聯車的生產線、測試線與廠房，並親自試乘體驗EMU800電聯車。

蔡煌瑯受訪表示，全球軌道車輛產值，預估至2020年將達610億歐元，是非常大的經濟產能，台灣不能輸在起跑點，台車公司的責任與使命，就是完成國車國造，從螺絲、把手、空調到引擎，希望都能達到國產自製。

蔡煌瑯指出，國車國造本土化將能降低國內軌道的購置、營運與維修等成本，並吸引上下游設備廠商投入自主研發、生產，將資金留在國內，提升產業競爭力；就政府效益而言，則可提高國內就業率，預估可創造250個產業鏈的連鎖，提供2萬5000個工作機會。

「未來要到東南亞爭取捷運標單」蔡煌瑯說，東南亞的軌道車輛運輸發展，未來20年內會如火如荼進行，台車公司為了配合政府的「南向政策」，從設計、製造、維修到驗證，努力強化公司能量，盼立足台灣後，放眼亞洲。

蔡煌瑯盼政府把軌道車輛列為國家重點產業發展，並支持台車公司，向全球邁進，盼政府重視台灣軌道工業。

對於外界認為他過去沒有軌道車輛產業等相關經驗，卻接任台車董座，質疑是「酬庸」。他澄清，確實過去沒有擔任企業CEO經驗，但曾在交通委員會10年，對交通事業有深入研究，並在擔任立委期間，攻讀台大商學院碩士學位，面對批判，會努力做出成績。1060313

(中央社)