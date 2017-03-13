員警遭運將怒嗆未退縮仍開單 民眾叫好

一名劉姓計程車司機昨天違規停車在士林夜市陽明戲院旁，員警欲開單時，運將竟然怒嗆「納稅錢在養什麼樣的警察」，還不願出示證件想駕車離去，但警方最後仍未退縮、依法開單。

有網友在社群媒體上發文，指一輛計程車違規停放在士林夜市旁的陽明戲院附近，警察前往取締時，竟然當街咆哮警察「納稅錢在養什麼樣的警察」、「警方開單應該先勸導」等語，一旁民眾看不下去站出來替警方說話，雙方你來我往，警方最後仍依法開單。

台北市警察局士林分局今天指出，這名78年次的劉姓司機，當時違規停放在紅線上，員警到場取締後不但不願配合出示證件，還欲駕車離開現場，最後支援警力到場，依規定開罰。

警方也強調，紅線違停並不在勸導範圍，員警也都是依法執勤，並沒有不當執法，呼籲計程車司機經過士林夜市周邊道路時，勿貪圖方便攬客，影響其他用路人權益。1060313

(中央社)