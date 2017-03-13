綠委籲立反滲透法 蔡正元諷：乾脆設台獨警備總部
法務部日前提出「國家保防工作法」引發諸多爭議，行政院認為條文內容有侵害人權等疑慮已退回。綠委陳明文、羅致政、王定宇今舉行記者會，呼籲政府制定「反滲透法」。對此，國民黨政策會執行長蔡正元在臉書諷刺「蔡英文乾脆設個『台獨警備總部』比較實際」。
法務部調查局提出的「國家保防工作法」草案，引發外界質疑人二復辟。今天綠委陳明文、羅致政、王定宇更進一步提出「反滲透法」。綠委強調，台灣遭共諜滲透嚴重，呼籲法務部提的新法將引入國會監督機制，不能因為擔心被說人二復辟，就不立法。
對此，蔡正元PO文表示蔡英文要調查局制定「保防法」，所有公私機構都要設「保防官」。「嘿嘿嘿！『教官』走了改設『台獨保防官』，真絕！英派立委更前進，要制訂『反滲透法』搞『反滲透總部』。」
蔡正元譏這些都太「魯肉腳」了，就像抓「匪諜」，卻抓到ㄧ個魯肉腳陸生，怎麼看都不像諜報員，倒像個「佈馬仔」，比蔡英文在大陸布局的台商諜報員，還要魯肉腳。
「明白告訴蔡英文，要找『匪諜』很簡單，就在民進黨中央黨部。」蔡正元諷蔡英文乾脆設個「台獨警備總部」比較實際！
(中時電子報)
文章來源：蔡正元臉書
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