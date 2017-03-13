無字天書也能登暢銷冠軍 原來是因為...

《投給民主黨的理由：全面指南》書的封面，和作者麥可諾斯上節目接受訪問。(圖/Amazon、影片截圖)

知名購物網站亞馬遜(Amazon)上個月的暢銷排行榜上，出現了一本令大眾十分訝異的書，不是因為書的內容寫得多精彩，而是因為它的內容竟是一本200多頁都空白的無字天書！原來這本書是一名美國作家為諷刺民主黨一無是處，而寫的《投給民主黨的理由：全面指南》，他認為沒有任何理由可以投給民主黨，所以自行發行了這本無字天書，諷刺意味十足，沒想到此舉也讓這本書登上了暢銷冠軍。

美國作家麥可諾斯（Michael J. Knowles）在二月初所發行的《投給民主黨的理由：全面指南》(Reasons To Vote For Democrats: A Comprehensive Guide)，除了書名之外，還煞有其事地將目錄列出來，每個章節是各方面的政策，包括經濟、民權、外交政策、經濟等，但一往後翻可以發現接下來的200多頁都是空白的，是不折不扣的無字天書。

購物網站亞馬遜販賣這本書的網頁。(圖/Amazon)

麥可諾斯畢業於耶魯大學，之後在一家保守派媒體Daily Wire網站擔任記者，他在接受《Fox & Friends》的訪問時表示，「這本書的好處是，你只要花15到20秒就可以把它看完」，他也說：「我花了非常多時間來研究寫這本書。當我想要尋找投給他們的理由時，我意識到全部都空白可能是最好的方法」，他更大方承認自己寫這本書是因為要「嘲諷目前找不到未來方向的民主黨」。

而這本書在亞馬遜上的簡介還提到，這是一本「截至目前為止，對民主黨做了最詳盡的研究」，還是一本「經得起時間考驗的政治著作」，更說是「每位政治觀察家的咖啡桌上必有的一本書」，讓人看到就連他的書籍簡介，都諷刺意味濃厚。

之前也曾出現過用全空白方式諷刺政治的著作，去年11月作家大衛‧金就曾出版了一本《為什麼川普值得被信任、尊重及欽佩》。(圖/Amazon)

其實用無字天書來諷刺政治已經不是第一次了，在去年川普(Donald Trump )當選之後，作家大衛‧金(David King)就曾出版了一本《為什麼川普值得被信任、尊重及欽佩》(Why Trump Deserves Trust, Respect and Admiration)，也是用全部空白的方式來諷刺川普，他也在書籍簡介中大方承認，「這整本書都是空白的，因為經過多年的研究，我們找不到任何事情可以寫在裡面，所以你們大可以用這本書當作筆記本」。

(中時電子報)