機車追撞拖板車 花蓮車禍1死2傷

五歲女童當場死亡。(楊漢聲翻攝)

花蓮縣鳳林鎮長橋里忠一路13日中午發生一起嚴重死亡車禍，救護人員趕赴現場時，發現一輛機車追撞載送怪手的拖板車，機車上2名大人（1男1女）及年約5歲女童，女童當場死亡，女性傷者經急救目前已恢復心跳，男性傷者則尚在搶救中。

(中時)