立委林為洲要求法務部嚴辦乳瑪琳案

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國民黨立法院黨團首席書記長林為洲13日於立法院司法法制委員會中，要求法務部嚴辦乳瑪琳案。（陳育賢翻攝）

國民黨立法院黨團首席書記長林為洲13日於立法院司法法制委員會中，針對黑心乳瑪琳事件提出質詢，林為洲表示，一般市售罐裝容量有170公克，被查獲要下架的有906公噸，以一般民眾在家罐裝的170公克換算，至少有532萬罐流竄於市面，他要求法務部協助衛生單位嚴加查辦。

林為洲說，這500多萬罐問題乳瑪琳影響數10萬民眾的食安，林為洲要求法務部協助衛生單位進行黑心乳瑪琳下架、回收、賠償，並主動積極偵辦此案。

他強調，上會期於司法法制委員會通過的刑事訴訟法沒收程序，業已賦予檢察官對付不肖業者之武器，故強烈要求法務部應儘速按照重大公益事件之標準，利用沒收新制進行保全扣押，以避免不肖業者進行脫產。

他將會持續緊盯法務部的偵辦步調，除了捍衛全民食品安全，更要求重罰不肖業者，務必追討不肖業者犯罪之所得，以利於後續賠償事宜，確保消費者權益。

(中時)