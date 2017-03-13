精障男稱好玩 丟石塊害2騎士摔車
領有中度身心障礙手冊21歲何姓男子今（13日）凌晨2時許，從新北市新店搭車至中和，下車後沿途撿拾石塊、寶特瓶朝路旁車輛及道路中央丟擲，造成2名機車騎士摔傷，其中一人傷勢較為嚴重左手骨折、輕微腦出血，所幸無生命危險。何男遭逮後辯稱，「只是無聊好玩！」警訊後依傷害及毀損等罪移送法辦。
警方調查，何男先從新店搭車至中和，下車後沿著中和中正路行走，他隨意撿拾路邊石塊、寶特瓶等物，先砸向朝路旁車輛，再撿拾石塊往道路中央丟擲，造成20歲顏姓男子及22歲張姓警員騎機車摔傷，顏男輕微擦傷，張男傷勢較為嚴重，左手骨折、輕微腦出血、輕微腦震盪，幸無生命危險。
張姓警員當時已下班，正騎機車返家。家屬則向警方透漏，何男的祖母剛過世，因此造成他心情不佳。中和警分局錦和派出所獲報趕至，當場將何男逮捕，他辯稱，「只是無聊好玩！」訊後被依公共危險、傷害及毀損等罪移送法辦。
(中時)
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