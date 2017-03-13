遭解聘控黑箱 台大「打臉」張正琪

台大爆發違反學術倫理案，因涉論文造假而遭校方解聘的教授張正琪，日前出面喊冤，質疑台大調查過程黑箱，要求重啟調查；但台大今天發布正式聲明，「打臉」張正琪，一一反駁她的說詞，強調確有嚴重違反學術倫理之責。

台大調查認定，張正琪2006年起涉及多件嚴重程度不等的論文違失。擔任第一作者的JNCI 2006有兩處圖檔重複套用、CDD 2013以不同實驗圖檔剪接拼貼、擔任第一作者的Oral Oncol 2013則是實驗結果、時序、圖檔資料均涉不實；至於已遭撤稿JBC 2008，張正琪亦為實驗實際指導者與投稿論文實際撰寫者。

但張正琪反擊，JBC 2008僅為負責潤飾的第三作者，不曾操作實驗、製作或撰寫任何圖片內容，JNCI 2006去年已完成勘誤；Oral Oncol 2013、CDD 2013則已交付雜誌社所有原始圖檔，國際期刊也未勘誤，更與教授升等無關。

台大今天發布正式聲明，由於張正琪說詞有諸多不實、造成外界混淆，因此在教育部、科技部調查結果出爐前，有必要依據醫學院調查小組報告，先行對外釐清與事實明確不符的部分。具體完整報告已繳交教育部、科技部審核。

台大指出，張正琪去年申請副教授升等教授時，申請資料均列3篇代表著作，其中即有CDD 2013，直接影響升等評估，違反學術倫理情況明確，應撤銷原審定合格教授證書，5年內不得再申請教師資格，並報教育部備查。

針對張正琪聲稱為JBC 2008的第三作者，台大也反駁，該論文的碩士生作者進行實驗時，張正琪為實驗室中博士後研究員、受派任實驗指導者，併合其他相關證詞，醫學院調查小組與教評會認定，同須負違反學術倫理責任。

至於其他論文，台大指出，除經張正琪說明、提供實驗原始結果與數據，調查小組亦請其他作者提供說明與相關資料，經嚴格交叉比對，認定不只有JBC 2008違反學術倫理，但因教育部、科技部調查尚在進行，不便對外說明。

(中時)