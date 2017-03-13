就算生日也不能違停 新竹又見包裝車

新竹市1部轎車疑似被朋友惡整，整車被貼滿便條紙。（翻攝自《新竹爆料公社》）

新竹市1部轎車13日違停在龍台宮附近紅線上，整台車竟遭惡整貼滿便條紙，還以色筆在車窗上留言「請勿違規，就算是也不行」，最後還在引擎蓋上寫下斗大字樣「生日快樂」，讓路過行人看了張目結舌。

網友在臉書社群「新竹爆料公社」PO文，並張貼該部被「全套便利美容」的倒楣轎車，揶揄該名貼便利貼的有心人士大費周章，其實發現違停可以直接向警方報案。

警方指出，目前未接到車主報案，該車車主也在發現後將車移走，對於貼包裝紙惡整行為，警方指出，若未毀損到車身，不涉及毀損罪，且車身沒被上鎖，也沒有強制罪嫌，無違法之虞，車主違停倒是明顯觸犯交通罰則。

(中時)