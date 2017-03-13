崔小萍辭世 文化部啟動申請褒揚令
資深廣播人崔小萍11日辭世，文化部長鄭麗君指示文化部，盡力協助處理治喪事宜，並啟動申請褒揚令的相關作業。
崔小萍11日病逝，享壽94歲，鄭麗君今天表示，崔小萍跨足戲劇、廣播、電影、教育等領域，成就斐然，是後人將永久感謝與懷念的「崔老師」。
鄭麗君也指示文化部，盡力協助處理治喪事宜，並啟動申請褒揚令的相關作業。
崔小萍青年時便嶄露藝術才華，集演、說、編、導長才於一身，製播廣播劇700多齣，在電視機並不普及的民國40、50年代，提供許多台灣人最鍾情的娛樂。
崔小萍一生對於戲劇充滿了熱情，跨足影壇也有精彩表現，民國48年曾以「懸崖」一片獲得亞洲影展最佳女配角殊榮。雖然歷經白色恐怖繫獄十年，但仍長年積極提攜後進，作育廣播、戲劇人才無數。民國89年第35屆廣播金鐘獎，特頒發特別獎給崔小萍，以表彰她一生的貢獻。
鄭麗君表示，崔小萍的廣播劇是一個時代的記憶，她的作品在幾十年後依舊令人感動，「崔女士一生對廣播、戲劇的熱情及膾炙人口的作品，將會長留在台灣人的記憶裡」。1060313
(中央社)
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