朴槿惠疑不服彈劾判決 在野黨猛烈批評

我要評比

南韓遭罷免的前總統朴槿惠，因不服而誓言其彈劾案真相終將大白，今天面臨批評聲浪，最大在野黨則呼籲檢方儘速調查。

路透社報導，朴槿惠的關說醜聞震撼政壇與企業界，國會表決通過彈劾朴槿惠後，憲法法院10日判決彈劾案成立，她因而遭到罷免下台，但她否認有任何不法。

朴槿惠今天傍晚離開首爾青瓦台，返家恢復老百姓身分，也喪失保護她免遭起訴的總統刑事豁免權。

憲法法院做出判決後，朴槿惠尚未公開對此置評，不過1名發言人轉述，朴槿惠返抵首爾精華地段江南區住宅後表示，她很抱歉未能完成總統任期。

朴槿惠表示，「這需要時間，但我相信真相終將水落石出。」許多韓國人將此言解讀為，朴槿惠對憲法法院判決的抗議。

最大在野黨共同民主黨黨魁秋美愛（Choo Mi-ae）今天在1場會議中說：「就算在她離開的當下，她在大家面前也表現出毫無悔意，只說了這些有關真相的話，毫無其他聲明，只有不服而已。」

南韓右派小黨正黨推派的總統候選人余承敏（Yoo Seong-min）說：「這令人感到震驚又遺憾。」

「抗議憲法法院的判決，形同對人民及憲法的背叛。」

秋美愛表示，朴槿惠應該受到嫌犯應有的待遇，並配合檢方一切調查。

秋美愛說：「檢方必須迅速且徹底調查，以找出真相並懲罰任何犯罪行為。」（譯者：中央社周莉芳）1060313

(中央社)