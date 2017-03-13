日股收紅 創15個月高點

日本東京股市今天在奮力掙扎的東芝（Toshiba）漲勢帶動下，攀抵15個月高點。東芝透露他們計畫在本週公布推遲的財報數據後，股價聞訊勁揚。

日股基準日經指數收盤上漲0.15%，或29.14點，來到19633.75點，創下2015年12月以來高點。涵蓋面較廣的東證指數收盤上漲0.22%，或3.39點，收在1577.40點。

東芝盤中一度勁揚5.28%，終場漲幅收斂，上漲3.17%，來到214.9日圓。1060313

(中央社)