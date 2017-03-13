安樂死議題 詹啟賢籲注意資訊是否充分
知名作家瓊瑤支持安樂死，國民黨主席參選人詹啟賢今天以醫師立場說，很多人對於安樂死的想法，是跟著流行，但他呼籲，大家必須好好想清楚，對於安樂死的資訊是否充分。
詹啟賢與太太李麗紅中午接受網路媒體專訪，主持人問到，有關瓊瑤在臉書交代身後事，支持安樂死一事，身為醫師如何看待安樂死？
詹啟賢說，每個人都有價值觀，對生命也有一定的看法，他知道自己的說法並非與多數人相同，很多人對於安樂死的想法，是跟著流行，但呼籲「必須好好想，安樂死，是你自己決定？還是別人幫你決定？」決定安樂死的資訊是否清楚？
他說，最近看一部電視劇，描述在一個法庭裡的控訴，劇中，控方認為醫師給予女兒安樂死的資訊不夠充分，事實上還有其他藥物可以治療，因此如果資訊不夠、不足，會讓人誤以為沒有希望。所以，這一點，大家還是要注意。
瓊瑤昨天在個人臉書PO出一封「寫給兒子和兒媳的一封公開信」，文中表明自己支持安樂死，並向親人叮囑最後的「急救措施」全部不需要。1060313
(中央社)
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