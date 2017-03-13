大坑10號步道部分路段老舊塌陷 中市府提整建計畫

台中市大坑10號步道部分路段老舊塌陷，市府提整建計畫！(陳世宗翻攝)

中部民眾登山的最愛大坑10號步道，沿途坡度和緩、生態豐富，深受民眾的歡迎；卻因部分路段老舊塌陷，為維護登山客安全，台中市政府觀光旅遊局追加預算1000萬元，將從大坑10號步道優先改善，如果順利通過市議會審查，預計6月發包，今年底前完工。

觀光旅遊局表示，大坑步道共12條，全長15.6公里，每年吸引220萬人次到訪，以相思木做成的木棧道深具特色，吸引外國遊客攀爬。大坑登山步道主要分為頭嵙山系及西屏山系兩部分，前者包括1至5及5之1步道，山勢較陡峭，屬健腳級；後者包括6至10及9之1步道，屬親子及休閒等級步道。

觀旅局長陳盛山說，大坑10號步道屬休閒級步道，在12條登山步道中極受歡迎，但因步道使用已久，部分路段老舊塌陷，許多山友反映應儘速改善。該局追加編列1000萬元預算辦理修繕工程，同時也將百里登山步道LOGO及標準化設施整合在步道系統內。

民眾陳情說，5號步道缺乏公廁，曾建議市府在山上興建公廁，但市府表示水肥車上不去，曾見台中市的政壇名人及民意代表情急在野外如廁好尷尬，想捐錢找地蓋公廁。觀光旅遊局認為，針對業者的建議，市府將整體評估考量，儘量符合遊客所需。

陳盛山指出，為提升大坑步道整體硬體設施，未來觀旅局也將整合百里登山步道計畫特色，逐年編列預算，進行系統性的整修。

(中時)