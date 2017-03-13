大坑10號步道部分路段老舊塌陷 中市府提整建計畫
中部民眾登山的最愛大坑10號步道，沿途坡度和緩、生態豐富，深受民眾的歡迎；卻因部分路段老舊塌陷，為維護登山客安全，台中市政府觀光旅遊局追加預算1000萬元，將從大坑10號步道優先改善，如果順利通過市議會審查，預計6月發包，今年底前完工。
觀光旅遊局表示，大坑步道共12條，全長15.6公里，每年吸引220萬人次到訪，以相思木做成的木棧道深具特色，吸引外國遊客攀爬。大坑登山步道主要分為頭嵙山系及西屏山系兩部分，前者包括1至5及5之1步道，山勢較陡峭，屬健腳級；後者包括6至10及9之1步道，屬親子及休閒等級步道。
觀旅局長陳盛山說，大坑10號步道屬休閒級步道，在12條登山步道中極受歡迎，但因步道使用已久，部分路段老舊塌陷，許多山友反映應儘速改善。該局追加編列1000萬元預算辦理修繕工程，同時也將百里登山步道LOGO及標準化設施整合在步道系統內。
民眾陳情說，5號步道缺乏公廁，曾建議市府在山上興建公廁，但市府表示水肥車上不去，曾見台中市的政壇名人及民意代表情急在野外如廁好尷尬，想捐錢找地蓋公廁。觀光旅遊局認為，針對業者的建議，市府將整體評估考量，儘量符合遊客所需。
陳盛山指出，為提升大坑步道整體硬體設施，未來觀旅局也將整合百里登山步道計畫特色，逐年編列預算，進行系統性的整修。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。