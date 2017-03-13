求職新創意！屏東就博會用VR先體驗工作環境
求職徵才又有新創舉！勞動部高屏澎東分署於18日在屏東縣立體育館舉辦的「2017屏東地區就業博覽會」，將首度結合ＶＲ虛擬實境技術，以屏東10家公司廠房為背景，民眾只要戴上「眼鏡」，猶如進入虛擬空間，可率先360度環視職場環境。
分署長程泰運指出，過去ＶＲ技術產業運用，多數是在影音娛樂業或是地產、時尚、醫療訓練等，這次勞動部將技術拓展運用在就業博覽會上，堪稱是創新之舉，保證讓求職者身歷其境。
為取材360度職場環景圖，事前已先派員深入廠區拍攝，「一個頭轉、螢幕就會跟著動」，合作廠商對新科技也大感新鮮，無不全力配合，希望藉此找到「對的人」。
此次共有10間廠商響應，擁有26年歷史的製鎖業「安得烈公司」，就針對釋出的包裝作業員職缺，首度公開廠房環境及產線流程；投入精緻農業的「科隆國際生物科技公司」，則針對組織培養操作員、種苗栽培工等職缺，公開無塵室及種苗區。業者戴上眼睛驗收直呼，「就像本人站在那裡」。
程泰運說，ＶＲ區設立的最大目的，就是幫助求職者在投遞履歷前，先了解廠商內部作業情形，在評估未來工作環境與期待相符後，再投遞履歷。他強調這項新穎技術，除了有助民眾找到合適工作，也可幫助廠商找到對的人，省去新進人員因環境不適的流動率。
(中時)
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