我要評比

環保人員以高壓機具沖洗受汙染礁岩。（環保局提供）

綠島重油汙染，2天半清出1479公斤油汙 。（環保局提供）

今天早上6台高壓沖洗機進駐綠島，在受汙染最嚴重的中寮漁港及燈塔岸際展開清理作業，到今天中午共清出1479公斤油汙。

環保單位今天上午以高壓機具沖洗綠島燈塔遭油汙的礁岩，經中研院研究員鄭明修的學生何旻杰及海麗公司人員潛下中寮港外海底，僅發現1平方公尺左右油汙，下午進行清理。

環保局長謝清泉表示，今天從中寮漁港到柴口，長約680公尺、寬約0.5公尺的，有小焦油球散布，將在今天僱人加速清理。如果天候都條件因素順利，預計岸際在3/17清理完畢。

綠島遭重油汙染進入第3天，首日清出615公斤油汙，昨天507公斤，今天上午清理了357公斤，總計1479公斤。

(中時)