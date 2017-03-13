大貓熊為何黑白分明？ 偽裝與溝通之用

貓熊是一種熊，在親源上，與貓熊最接近的是北極熊，但是生活區域的不同，使得貓熊顯得更特別。(圖/台北市動物園)

有個笑話是：大貓熊最理性公平，因為牠們「只有黑白，沒有立場」。黑白相間的大貓熊，與呆萌的模樣，使得我們覺得牠們真的很可愛，要是貓熊週邊商品可以抽成，牠們絕對是最富的物種。不過在演化生物學上，黑白相間的毛色是個值得研究的問題，這種模樣究竟有什麼優勢?現在科學家提出一種新答案，黑白相間的毛色可能是偽裝與溝通之用。

未來科學報(Futurity)介紹，黑白配色在自然界其實很明顯，因此不是一種好的迷彩；以非洲的斑馬為例，科學家認為斑馬的黑白條紋並不是用於偽裝，而是迷惑以一種會散播昏睡病的吸血蒼蠅(采采蠅)，以避免被叮咬。

那麼大貓熊的黑白又是做什麼用的? 加州大學戴維斯分校(UC Davis)與長堤分校(UC Long Beach)的科普專家以這個題目進行研究，分析比對大貓熊的黑白毛色，並與其他溫帶竹林、森林裡的195種食肉目動物，以及熊科的39種亞種(北極熊、棕熊、灰熊、黑熊等)的毛皮顏色進行比對。試圖尋這些區域的毛皮深淺，與各種生態行為等變量匹配後，以確定它們的功能。

分析結果發現，大貓熊的毛皮有部分的偽裝效果，白色的臉、脖子、腹部和臀部可以幫助牠隱藏在下雪的棲息地，在中國秦嶺、四川東部縱谷與雲貴高原，冬季是會下雪的。至於胳膊和腿的黑色，則可以幫助牠隱藏在陰影中。

嚴格說來這種雙重配色在其他動物也會出現，比如雪兔、雷鳥在冬季是白色，到夏季就換毛、換羽成茶色，但是大貓熊生活的位置不太相同，由於貓熊生活在動物物相對貧乏的竹林裡，因此牠們食物來源有限，意味著貓熊不能像其他熊類同件一樣，存儲足夠的脂肪在冬天去休眠，牠們必須是全年活躍覓食，旅行穿越長距離的範圍，從雪山區域到熱帶低海拔都要適應，因此牠們配合出了這種同時適用在雪地與陰影處的毛皮顏色，這是其中一項要素。

至於貓熊的黑眼圈和黑耳朵，可能是用來威嚇與溝通，黑眼圈使來襲的威脅者看不清楚眼睛的大小，與視覺的方向，就像戴墨鏡遮蓋眼神是相同的效果，同時也幫助貓熊群體認清同伴；而黑耳朵也有助於傳達兇猛的感覺，警告捕食者。

貓熊調皮又逗趣的模樣。

長堤分校的助理教授泰德．史塔克羅許(Ted Stankowich)說：「這真的是我們團隊研究題目中相當艱鉅的工作，我們從超過20種可能的顏色中，與數以千計的動物圖片進行比對，並且分析超過十種的動物分布區域進行比對得出的結論。我們認為大貓熊的毛皮仍然符合演化生物學。」

(中時電子報)