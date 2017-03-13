違反學術倫理案遭批調查黑箱 台大報告中譯版公開釋疑

我要評比

台大爆發違反學術倫理案，因涉論文造假而遭校方解聘的教授張正琪，日前出面喊冤，質疑台大調查過程黑箱，要求重啟調查；但台大今天發布正式聲明，「打臉」張正琪，一一反駁她的說詞，強調確有嚴重違反學術倫理責任。

面對黑箱質疑，台大也指出，台大教評會於2月24日完成違反學術倫理案審議，並公布審議結果與特別委員會報告。特別委員會成員共9人、7人來自校外，其中4人為中研院士，主席為校外委員，報告內容為針對台大校長楊泮池調查報告。

台大也重申審議過程的公正性與獨立性，審議過程除依既定程序進行，由相關學院組成調查小組，另邀請校外專業人士組成特別委員會，雙方各自獨立運作。教師主要由學院調查小組處理，校長則全由特別委員會校外委員處理。

台大強調，調查包括論文、論文作者資格與責任定義、調查策略、調查結論與建議，提出詳盡報告與具體建議成為教評會決議基礎，台大必須給予充分尊重。為完整傳達調查結果，已將英文報告翻譯為中文，今天完成並將公布。

而在論文造假案爆發後，外界指稱，台灣學者投稿國際生科期刊，竟遭要求提出「誠信說明」與實驗原始數據。台大表示，經詢問該期刊「資料誠信專案負責人」，去年7月起即要求所有投稿者承諾遵守誠信原則，與所在地區無關。

(中時)